Le prochain film de Kheiron avec Catherine Deneuve bientôt en tournage au Maroc

CINEMA - L'année 2017 aura vu passer son lot de stars au Maroc. Alors que Jamel Debbouze et Kev Adams tournent actuellement le second volet des "Nouvelles aventures d'Aladin" à Ouarzazate, et l'arrivé prochaine de la Suédoise Noomi Rapace, c'est au tour de Kheiron de venir tourner au royaume.

L'acteur, devenu célèbre pour son rôle éponyme dans la série à succès "Bref", avait déjà tourné au Maroc le film "Nous trois ou rien" avec Leïla Bekhti. Pour cette nouvelle comédie baptisée "Mauvaises herbes" et en partie tournée au Maroc, qu'il réalisera et interprètera, Kheiron dirigera la légende du cinéma français Catherine Deneuve. Parmi les autres comédiens présents au casting, on retrouve également un autre grand nom du cinéma hexagonal, André Dussolier, et Leila Boumedjane, qui est aussi la compagne du réalisateur:

Après #nous3ourien voici #mauvaisesherbes, un scénario d'une beauté 💎!! Très heureuse de faire partie de cette aventure 🙏🙏🙏 Une publication partagée par Leila Boumedjane (@leilaboumedjane) le 29 Janv. 2017 à 8h30 PST

Le tournage a débuté en août à Paris et devrait se poursuivre pour quelques scènes du 6 au 19 septembre à Casablanca. Une ville que connait bien le réalisateur puisqu'il y a tourné plusieurs scènes du film "Nous trois ou rien".

Pour l'instant, aucune information ne filtre pour indiquer si Catherine Deneuve sera aussi du voyage. Cette dernière avait notamment tourné aux côtés de Gérard Depardieu à Tanger dans "Les temps qui changent" d'André Téchiné, en 2003.

Selon le site Allociné, Kheiron incarnera Waël, "un ancien enfant des rues, qui vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique (incarnée par Catherine Deneuve), une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui".