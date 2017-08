GAME OF THRONES - Alors que la saison 7 s'est achevée en apothéose ce dimanche 27 août, les théories vont bon train quant à la suite des aventures et coups bas de la série événement d'HBO. Les plus aguerris analysent scène par scène, image par image, chacun des petits indices laissés par les scénaristes pour prédire les rebondissements de la saison 8.

Et s'il y a un élément qui les a interloqués, c'est bien ce regard de Tyrion Lannister dans la dernière partie de l'épisode 7. Certains doutes commencent à germer concernant sa loyauté...

ATTENTION SPOILERS

via GIPHY

Cet article évoque un passage de l'épisode 7 de la saison 7

Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir?

Alors, c'est parti.

De retour sur leur bateau après une entrevue au sommet près de Port-Réal, Daenerys et Jon Snow, dont on connait désormais le véritable nom, font de torrides galipettes. Seul, face à la porte de la chambre où se déroule l'inceste, Tyrion Lannister a un regard surprenant.

via GIPHY

Le comportement de Tyrion est étonnant depuis son rendez-vous privé avec Cersei, sa sœur. Ce regard pourrait s'expliquer pour une raison bien sombre... une belle trahison dans les règles de l'art.

Après sa rencontre avec Cersei, Tyrion a découvert qu'il allait devenir une nouvelle fois tonton. Mais c'est une autre phrase de l'entretien qui suscite bien des théories. Le nain diplomate explique clairement qu'il ne compte pas détruire sa famille. Il en avait tout l'air jusqu'à présent mais bon admettons...

via GIPHY

Cette conversation avec sa sœur n'est pas anodine. Elle pourrait signifier un retournement de veste magistral contre la Mère des Dragons. TRA-HI-SON.

Une théorie appuyée par les romans

Dans les ouvrages de George R.R. Martin, dont est issue la série "Game of Thrones", Daenerys se rend à l'Hôtel des Nonmourants et reçoit une prophétie qui lui promet trois trahisons.

Les voix se faisaient plus fortes, réalisa-t-elle, et elle senti que son cœur ralentissait, et même sa respiration... Tu connaîtras trois trahisons... Une pour le sang, une pour l'or et une pour l'amour...

Malédiction! Histoire d'enfoncer le clou, la Reine aux cheveux d'argent est avertie une seconde fois dans le roman "A Dance with Dragons" ("Une danse avec les Dragons"). Elle doit se méfier, et notamment d'un lion...

Bientôt viendra la jument blême, et après elle les autres. Le Monstre et les flammes sombres, le lion et le griffon, le fils du soleil et la mère des dragons. N'en crois aucun. Souviens-toi du Nonmourant. Prends garde au sénéchal parfumé.

Si l'on résume un peu, Tyrion est un lion [emblème des Lannister], or un lion va trahir Daenerys, et il a dit à Cersei vouloir préserver sa famille. Le regard noir de la scène dans le bateau a tout l'air d'un indice clé sur son manque de loyauté à venir.

Qui dit trahison, dit nouveaux alliés

Si l'on en croit cette théorie, développée par certains fans, Tyrion quitterait Daenerys pour s'allier à nouveau avec les siens. Sa sœur, qui n'a pu se résoudre à ordonner sa mort à La Montagne, a pu le convaincre de changer de camp. Une ellipse narrative nous empêche d'ailleurs de connaître la fin de leur conversation. Tout ce que l'on voit, c'est Cersei qui retourne dans l'arène en ayant changé d'avis...

via GIPHY

Alors, les deux grands stratèges ont-il fomenté un plan machiavélique pour sortir vainqueur des guerres à venir? Tyrion restera-t-il loyal à la Mère des Dragons? Seule la saison 8, qui s'annonce dense avec 6 épisodes de 90 minutes, pourra nous éclairer sur les mystères qui entourent Tyrion et son regard.