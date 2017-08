Concert "Musiقا Djazaïria" le 8 septembre prochain à Alger

Un concert dédié à la "musique actuelle" algérienne verra la participation de six groupes le 8 septembre prochain à la salle Ibn Khaldoun à Alger.

Parmi les groupes qui animeront la soirée, The Pertur-batteurs Band de Bejaia, le groupe DimaStand de Béchar, Smoke de Constantine, et Tissilawen de Djanet. Alger sera représentée par le groupe NR2 et Jijel par le groupe Clé 13.

Les groupes participants viennent de plusieurs régions du pays et ils ont des styles musocaux variés, mais qui appartiennent tous à la musique actuelle. Reggae, gnawi, dub, fusion, chansons à texte, jazz, blues touareg, rock fusion, les groupes participants viennent d'horizons musicaux divers et variés.

Les six groupes participants ont bénéficié d'une de formation intitulée "La musique, de la production à la scène" organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), l’Institut français d’Algérie et FGO-Barbara Paris. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération et d'amitié entre la wilaya d'Alger et la ville de Paris.

Après avoir été formés par des experts français et algériens et avoir travaillé l’interprétation scénique, la technique vocale, la production, la stratégie de promotion et de diffusion, ils se produiront ensemble sur scène. Après la soirée, un jury de professionnels désignera le groupe qui sera invité à se produire à Paris, au centre FGO-Barbara à l’automne 2017, dans le cadre d’une soirée dédiée à la nouvelle scène musicale algérienne.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.