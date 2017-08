Box office: Le film le plus vu au Maroc depuis le début de l'année est...

CINÉMA - Si les salles de cinéma se réduisent comme peau de chagrin au Maroc, certains films permettent tout de même de faire rentrer un peu d'argent. Le Centre cinématographique marocain (CCM) vient de publier le box office au premier semestre 2017.

Et c'est le film "Au pays des merveilles", de la réalisatrice Jihane El Bahhar, qui arrive en tête des films les plus vus, avec 93.642 entrées enregistrées entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. Le long métrage a permis de générer près de 4,5 millions de dirhams de recettes guichet.

"Au pays des merveilles" raconte l'histoire d'une femme snob (interprétée par Majdouline Idrissi) qui vit à l'ombre d'un mari riche et qui doit, à la mort de ce dernier, partir chercher sa dépouille dans un village lointain. Accompagnée de son chauffeur (Aziz Dades) et de deux membres de la famille de celui-ci, une cheikha cleptomane (Fadoua Taleb) et un violoniste atteint de tics (Malek Akhmiss), elle vivra une série d'aventures burlesques.

Dans le top 10 des films les plus vus, toutes nationalités confondues, le film américain "Fast & Furious 8" arrive en deuxième position, après "Au pays des merveilles", avec près de 61.000 entrées et plus de 3 millions de dirhams de recettes. Il est suivi de "XXX: Reactivated", avec 42.000 entrées et près de 860.000 dirhams de recettes.

Viennent ensuite "La main de Fadma" (Maroc), "La belle et la bête" (Etats-Unis), "Split" (Etats-Unis), "Raees" (Inde), "Mon oncle" (Maroc), "Cinquante nuances plus sombres" (Etats-Unis) et "Logan" (Etats-Unis).

L'année dernière, c'est le film marocain "Dallas", du réalisateur Mohamed Ali Mejboud, qui était arrivé en tête du box office, avec plus de 111.000 entrées et 3,5 millions de dirhams de recettes, devant les films américains "Suicide squad" et "Batman vs Superman: L'aube de la justice", qui avaient enregistré 47.000 et 41.000 entrées respectivement.

En 2016, les 31 cinémas que compte le Maroc ont enregistré près de 1,5 million d'entrées, et près de 60 millions de dirhams de recettes en tout.