Arrestation de deux dangereux terroristes impliqués dans plusieurs attentats

Deux dangereux terroristes impliqués dans plusieurs attentats ont été arrêté ce 29 août par l'armée populaire nationale (ANP) dans un communiqué publié par le ministère de la défense national (MDN), il est précisé qu'" un détachement de l'Armée Nationale Populaire a capturé, cet après-midi du 29 août 2017 dans la zone frontalière de Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar/6°RM, deux (02) dangereux terroristes qui étaient derrière plusieurs attentats criminels."

De même source, on souligne que cette arrestation a été rendue possible grâce à "à l'exploitation efficace des renseignements". On précise également qu'"un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une importante quantité de munitions ont été saisis."

Le MDN qui se félicite du succès de le la lutte antiterroriste relève que "ces opérations et résultats positifs réalisés par les éléments de l'ANP mobilisés le long de nos frontières, réitèrent l'efficacité de l'approche adoptée par l'Armée Nationale Populaire à venir à bout de toutes les menaces multiformes auxquelles fait face notre pays."

