Sebta: Ouverture d'une enquête suite à la bousculade qui a entraîné le décès de deux femmes

DÉCÈS - Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet, suite à la bousculade survenue ce lundi 28 août au matin au point de passage de Bab Sebta. Six "femmes mulets" ont été blessées et deux d'entre elles ont succombé à l'hôpital, ont indiqué les autorités locales de la préfecture de M’diq-Fnideq. "En raison de la forte affluence" qui "a donné lieu à une bousculade au niveau de l’une des portes d’accès", six femmes ont été blessées à différents degrés et évacuées aux urgences de l’hôpital Hassan II de la ville de Fnideq, rapporte une dépêche de la MAP.



Deux femmes sont décédées. Les quatre autres femmes blessées ont quitté l’établissement hospitalier après avoir reçu les soins nécessaires, précise la dépêche.

En avril dernier, 5 "femmes mulets" avaient été blessées après une bousculade, moins d'un mois après le décès d'une autre "femme-mulet" qui avait été piétinée.