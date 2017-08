L'actrice française Mireille Darc est morte à l'âge de 79 ans

DÉCÈS - La comédienne Mireille Darc est décédée ce lundi 28 août 2017. La mort de l'actrice de 79 ans a été annoncée par sa famille à RTL.

"L'actrice avait subi une troisième attaque cérébrale dans la nuit du 28 au 29 septembre 2016 et avait été hospitalisée pour deux hémorragies cérébrales depuis le 19 septembre à Paris", rappelle la radio.

Elle "avait failli mourir" à ce moment-là, avait déclaré son mari Pascal Desprez sur RTL à l'époque. "Quand elle a fait une deuxième hémorragie cérébrale, il y a eu un grand moment de panique, elle ne voyait plus, elle ne parlait plus", ajoutait-il. Cette dernière, qui souffrait d'un souffle au cœur depuis l'enfance, avait été opérée du cœur il y a 3 ans dans le plus grand secret, ajoute RTL.

Née en 1938 à Toulon, Mireille Aigroz avait choisi "Darc" pour pseudonyme en référence à la rivière de son enfance "l'Arc". Actrice emblématique des années 1960 et 1970 avait tourné dans une cinquantaine de longs métrages pour le cinéma, dont treize avec le réalisateur Georges Lautner.

C'est en 1968, à 30 ans qu'elle rencontre Alain Delon sur le tournage du film "Jeff" de Jean Herman. Elle restera 15 ans avec l'acteur. Elle tournera quatre ans plus tard la scène la plus mythique de sa carrière aux côtés de Pierre Richard dans "Le grand blond avec une chaussure noire". Difficile d'oublier sa robe noire au décolleté vertigineux dans le dos.

Victime d'un accident de voiture très grave en 1983 ayant entraîné des fractures multiples, Mireille Darc s'était éloignée du cinéma. C'est à la télévision qu'elle est revenue sur le devant de l'affiche dans les années 1990 dans plusieurs feuilletons et notamment "Les Cœurs brûlés" et "Les yeux d'Hélène" diffusés sur TF1. Elle a également réalisé plusieurs documentaires dans les années 2000.

"C'était quelqu'un qui était dans le cœur de beaucoup de français... C'est toute une mémoire du cinéma qui disparaît... À la différence d'Annie Girardot qui était populaire, elle, elle l'était sans l'être. Elle avait cette espèce de réserve qui faisait que les gens l'approchaient avec délicatesse. Elle était respectée et aimée", a confié sur RTL ce lundi 28 août Jean Sagols, le réalisateur des "Cœurs brûlés".

Atteinte depuis l'enfance d'un souffle au cœur, elle avait subi en 1980 une opération à cœur ouvert, avant d'être de nouveau opérée en 2013. Elle avait été hospitalisée fin 2016 pour des hémorragies cérébrales. Elle était mariée depuis 2002 à l'architecte Pascal Desprez.

