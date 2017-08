Mort de Mireille Darc: si elle est entrée dans la légende, c'est aussi un peu grâce à cette robe

DÉCÈS - Une robe à couper le souffle. Voilà ce que nombre de spectateurs garderont à l'esprit en pensant à Mireille Darc, décédée ce lundi 28 août: l'image de la jeune blonde, le dos nu jusqu'à la naissance de ses fesses, devant un Pierre Richard subjugué, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en haut de cet article.

C'est pour "Le Grand blond avec une chaussure noire" d'Yves Robert, sorti en 1972, que l'actrice revêt cette robe noire très suggestive qui ne dévoile pourtant que son dos. Dans ce film culture, Mireille Darc incarne le rôle de Christine, agent secret au service de Milan, le chef adjoint des services français. Elle est missionnée par ce dernier pour espionner François Perrin, violoniste étourdi joué par Pierre Richard, dont elle tombe finalement amoureuse.

Alors qu'elle l'invite à boire un verre chez elle, Christine alias Mireille Darc dévoile une magnifique et longue robe noire qui couvre tout son corps excepté son dos et dévoile la chute de ses reins. Dans une interview donnée à LCI en janvier 2016, l'actrice expliquait avoir elle-même choisi cette tenue pour laisser un souvenir impérissable. Face à Nikos Aliagas, elle confie s'être demandée comment elle pourrait marquer les esprits, déçue de n'avoir que huit jours de tournage. Elle se tourne alors vers son ami et couturier français Guy Laroche pour trouver la robe qui la rendra inoubliable. Et lorsqu'elle arrive sur le plateau du tournage, le choix fait son petit effet:

"Il y a eu un tel silence et le plateau entier s'est arrêté. Je me suis dit : 'Je me suis plantée"'

Mais c'est tout le contraire et Yves Robert adapte la scène à la robe. Le succès est garanti, en particulier grâce à la réaction spontanée de Pierre Richard. Tenu à l'écart par le réalisateur pendant les préparatifs de la journée, il ne découvre la tenue de Mireille Darc qu'au moment du tournage de la scène. Le réalisateur se justifie d'ailleurs auprès de l'acteur, comme le raconte ce dernier sur le plateau du 20 heures de France 2 en juin 2014: "Ton œil était extraordinaire quand tu l'as vu pour la première fois."

Dans une interview à Télérama, Pierre Richard confirme : "La première vision que j'ai eue de Mireille Darc, c'est d'abord ses yeux... et puis la raie de ses fesses."

Devenue iconique, la robe noire restera dans les mémoires. Dans la suite du film, "Le Retour du grand blond", la jeune blonde porte également une robe dos nu, blanche cette fois-ci, destinée à rappeler celle du premier long-métrage mais qui ne connaîtra pas le même succès.

L'originale a été exposée de décembre 2016 à avril 2017 au musée des Arts décoratifs, à l'occasion de l'exposition: "tenue correcte exigée", et les candidates de Miss France lui ont rendu un bel hommage en 2013. Lors de la cérémonie, les 12 prétendantes au titre s'étaient toutes vêtues d'une robe très similaire à celle portée par Mireille Darc, alors vice-présidente du jury, dans "Le grand blond avec une chaussure noire".

La robe portée par Mireille Darc dans "Le Grand blond avec une chaussure noire" exposée au musée des arts décoratifs pour l'exposition "tenue correcte exigée"

Marine Lorphelin, Miss France 2013 a d'ailleurs rendu à nouveau hommage à l'actrice décédée en partageant sur Twitter une photo d'elle lors de ce défilé.