Budapest: signature pour l'organisation au Maroc de six grandes compétitions mondiales de judo

COMPÉTITION - Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a co-présidé dimanche 27 août à Budapest, avec le président de la fédération internationale de judo, Marius Vizer, la cérémonie de signature des protocoles d’accord pour l’organisation par le Maroc de six grandes compétitions mondiales de judo durant les trois prochaines années.

Les documents signés en marge de l’ouverture du championnat du monde de Judo, permettent ainsi au Maroc d’organiser dès novembre prochain le championnat du monde ouvert toutes catégories à Marrakech. Il se tient pour la première fois en Afrique et verra la participation de plus de 60 judokas les plus performants au niveau mondial.

Le Maroc abritera aussi dès 2018 trois éditions successives du Grand prix de judo 2018, 2019 et 2020, ainsi que le championnat du monde du judo-junior en 2019, et enfin le championnat d’Afrique en 2020.

La cérémonie de signature de ces protocoles d’accord a eu lieu en présence de Mme Karima Kabbaj, ambassadeur du Maroc en Hongrie, les représentants de toutes les fédérations nationales participantes au championnat du Monde ainsi que les membres de la délégation marocaine.