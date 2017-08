I WALK WITH HER

"Je marche avec elle". "Elle", c'est toutes ces femmes que Loubna Bensalah va croiser sur sa route, une route qui s'étend sur plus de 2000 km, qu'elle arpentera à pieds.

Originaire de Berkane, la jeune marocaine de 25 ans a décidé de partir à l'aventure en Tunisie. Une aventure qui vient de commencer, le 19 août 2017, avec l'arrivée de Loubna à Tabarka, et qui se terminera, selon son plan de route, le 6 novembre prochain, et qu'elle finance elle-même.

Une aventure audacieuse intitulée donc "I walk with her", un concept né il y a un an, lorsqu'elle avait effectué son périple sur la côte Atlantique du Maroc, où elle a marché 1178 km.

Sac à dos, tente et différentes rencontres seront son quotidien pendant ces 4 mois. Un voyage hors-norme qu'elle dédie aux femmes maghrébines, "étant sensible aux sujets qui touchent à la femme, en voyage, mon regard se portera sur la société, la culture, les traditions, les modes de vie et leurs rapports à la femme," écrit-elle sur sa page Facebook.

"C'est également pour pouvoir mieux analyser ce qui différencie ces femmes selon leur environnement, ce qu'elles ont vu, ce qu'on leur a permis de voir de par leur éducation" explique-t-elle dans une autre publication.

Si elle compte sillonner le monde ainsi, elle réalisera également à travers des reportages, 1000 portraits de femmes.

"I walk with her" en Tunisie se préparait depuis des mois. Loubna a choisi de marcher car pour elle, “marcher, c’est être à la bonne vitesse, c’est pouvoir prendre le temps de réfléchir et de contempler" avait-elle expliqué dans son interview avec La Dépêche, magazine marocain.

Visiblement, rien n'arrêtera Loubna, ni le climat, ni la fatigue, ni les risques que pourrait encourir une femme, voyageant seule (et à pieds!), "Il y a toujours des risques mais le fait d’être une femme peut aussi être un avantage. Les gens veulent t’aider parce que tu es une femme. Ils le font par instinct protecteur" raconte-t-elle à La Dépêche.

Voilà ce qu'on appelle "voir les choses du bon côté"!

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.