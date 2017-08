À vélo de Tlemcen à Annaba le pèlerinage de trois cyclistes écologistes

Les infatigables cyclistes de l’association écologique "ASPWIT" sont arrivés à bon port ! Après avoir parcouru plus de 1340 kms à vélo dans le but de promouvoir la protection de l’environnement, le voyage écologique d'Amin, El Hadi et Naim a pris fin samedi 26 août dans la ville d'Annaba.

Membres de l’association pour la protection et la sauvegarde de l'environnement de la wilaya de Tlemcen, les trois bénévoles ont commencé ce voyage le 12 août dernier à Tlemcen, et avait pour destination finale Annaba.

L’objectif de ce périple écologique est de sensibiliser les habitants des différentes villes quant à l’importance d’un environnement sain. À travers leur slogan "Construisons une Algérie propre", il appelle chaque citoyen à préserver son environnement.

Les trois amis ont traversé les villes d'Aïn témouchent, Oran, Mostaganem, Ténès, Tipaza, Alger, Boumerdes, Bejaia, Jijel, Skikda, Collo pour arriver enfin à Annaba.

Ils ont fait de chaque halte de ce voyage une action citoyenne. En arrivant dans la ville de Skikda les trois jeunes ont été accueillis par l’association "VTT Skikda Eco Sport". Ensemble, et tard dans la nuit, ils ont procédé au nettoyage d’une des plages de Stora.

À Jijel ils ont organisé une opération de nettoyage d'un jardin au centre-ville en collaboration avec l'école Jijilienne de vélo et une grande partie de la population locale.

Ces défenseurs de l’environnement ont été accueillis à Annaba par les membres de l’association Green Bike et de nombreux citoyens. Un voyage qui s’est achevé par le nettoyage du musée de Hippone Annaba.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont rendu hommage aux trois écolo saluant leur initiative et les encourageant à

poursuivre leur périple.

