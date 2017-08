Wiko Algérie accompagne deux étudiants algériens au programme d'échange algéro-polonais AIESEC

L'entreprise Wiko Mobile Algérie accompagne deux étudiants algérien au programme d’échange algéro-polonais de

l’AIESEC. Ces deux bénéficiaires séjourneront du 25 août au 22 octobre 2017 à Katowice, une ville du sud-ouest de la Pologne, chef-lieu de la Silésie.

L’AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) est l’une des plus anciennes et des plus grandes organisations estudiantines non gouvernementales au monde, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle s’est implantée en Algérie en 2008 et elle compte aujourd’hui plus de 350 jeunes talents issus des universités et des grandes écoles algériennes.

Cette association a œuvré dans divers projets tels que: Summer Sunshine School, Algerian Youth Camp, English for Fun et bien d’autres.

Le programme de ce séjour culturel s'articule autour de plusieurs objectif, notamment le développement des compétences en anglais des participants, leur faire découvrir des cultures étrangères, développer leur leadership et promouvoir la diversité culturelle.

Ce programme sera encadré par des volontaires internationaux qui vont se regrouper autour d’un événement appelé "The Global Village" au cours duquel la diversité et la richesse de leurs différentes cultures sont célébrées.

