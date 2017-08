Tiznit: Ouverture d'une enquête judiciaire à l'encontre d'un policier arrêté en état d'ivresse

FAITS-DIVERS - La brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Tiznit a ouvert dimanche une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, à l'encontre d'un fonctionnaire de police, de grade de brigadier. Ce dernier a été interpellé en état d'ivresse au siège de l’arrondissement de sûreté de cette ville.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause, qui était en dehors des heures de travail, s’est présenté en tenue civile au siège de la sûreté et a commencé à proférer des injures et des insultes à l’adresse des fonctionnaires de police assurant la permanence. L'homme a par conséquent été appréhendé et placé en garde vue, la DGSN précisant que son arme de service a été également saisie.

"La DGSN a ouvert un dossier disciplinaire à l’encontre du suspect en attendant les résultats de l’enquête judiciaire en cours, en vue de prendre les mesures disciplinaires pour les irrégularités professionnelles commises", ajoute le communiqué.