Tayar El Mahaba: Plus de 125 mille signatures électroniques pour destituer le Président de la République de ses fonctions

Le parti Tayar El Mahaba a annoncé, dimanche, que plus de 125 mille personnes ont signé une pétition populaire électronique mise en ligne par le parti depuis le 13 août 2017 pour collecter un million de signatures en vue de destituer le Président de la République, Béji Caïd Essebsi de ses fonctions en raison de l’initiative qu’il avait annoncée le 13 août dernier de former une commission pour examiner l’égalité dans l’héritage entre l’homme et la femme en Tunisie.

Dans un communiqué publié à la fin des travaux de la première session de son conseil national, le parti a indiqué que 47 mille personnes ont exprimé leur opposition aux déclarations de Béji Caïd Essebsi sur la page internet de la pétition électronique.

Tayar El Mahaba avait lancé cette campagne sur les réseaux sociaux quelques heures après la fin du discours du Président de la République à l’occasion de la journée nationale de la femme, appelant le président de l’assemblée des représentants du peuple à retirer la confiance au chef de l’Etat et à le destituer de ses fonctions.

La pétition a été approuvée par 126 mille internautes qui ont mis ” j’aime ” et que le parti a considéré comme étant des signatures.

A noter que le conseil national du parti Tayar El Mahaba a décidé de former une commission juridique pour examiner les formules constitutionnelles possibles pouvant destituer le Président de la République de ses fonctions et a appelé à un rassemblement national devant le palais de Carthage dimanche 1er octobre 2017 à 12h selon le même communiqué.

