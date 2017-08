Ouyahia annule le décret de Tebboune concernant les licences d'importation

Photo d'archive | AFP via Getty Images

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a annulé dimanche 27 août le décret exécutif relatif à l'application des régimes de licences d'importation, initié par son prédécesseur à la tête de l'exécutif, Abdelmadjid Tebboune.

"Sont annulées les dispositions du décret exécutif n° 17-202 du 27 Ramadhan 1438 correspondant au 22 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises", indique le décret exécutif n° 17-245 publié dans le Journal Officiel n° 50 du 27 août 2017.

Abdelmadjid Tebboune avait fait de la réduction de la facture des importations le fer de lance du plan d'action du gouvernement lors de son court passage à la tête de ce département, soumettant un grand nombre de produits au régime des licences et même suspendant l'importation de certains produits alimentaires.

