"El cant dels ocells", cet air symbolique joué à Barcelone en hommage aux victimes des attentats

ATTENTAT DE BARCELONE - Non, Barcelone n'a pas peur. Fleurs à la main, des dizaines de milliers d'Espagnols et d'étrangers se rassemblent dans les rues de la capitale catalane samedi 26 août pour une grande manifestation, en présence du roi, en réaction aux attentats jihadistes meurtriers des 17 et 18 août derniers.

Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a appelé "tout le monde à participer" à ce rassemblement organisé par le gouvernement catalan et la mairie locale, après le double attentat de Barcelone et de Cambrils qui a fait 15 morts et au moins 126 blessés d'une trentaine de nationalités.

Felipe VI est le premier souverain espagnol à se joindre à des manifestants depuis le rétablissement de la monarchie en 1975. Une présence qui ne passe pas auprès des indépendantistes catalans qui l'ont copieusement sifflé à son arrivée, comme vous pouvez l'entendre ci-dessous. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy a subi le même sort, au son des "fuera", "dehors" en français.

Les Barcelonais protestent également contre la politique extérieure de leur nation. Une banderole montrant Felipe VI serrant la main du roi d'Arabie Saoudite a été déployée pour dénoncer la vente d'armes par le gouvernement espagnol au Royaume soupçonné de favoriser le terrorisme.

Directo https://t.co/WWLHFGH0WU Abundan las críticas al Rey y el Gobierno por la venta de armas en la #manifestación de Barcelona #NoTincPor pic.twitter.com/xgDLQfle19 — EL PAÍS (@el_pais) 26 août 2017

Le roi ne défile pas en tête, pas plus que les élus. La maire, Ada Colau, avait expliqué qu'au premier rang figureraient les "représentants des collectifs qui, dès la première minute, se sont occupés des victimes": policiers, membres des services d'urgences, chauffeurs de taxis, habitants et commerçants des Ramblas.

Au milieu de la foule, deux violoncellistes ont interprété le "Cant dels ocells" ("Chant des oiseaux"), chanson traditionnelle catalane que le défunt violoncelliste et compositeur Pau Casals avait jouée à la Maison Blanche en 1961, en signe de refus de la dictature de Francisco Franco. Un air très symbolique donc qui résonnera dans les rues de Barcelone, l'occasion pour les Espagnols de faire acte de résistance en montrant une nouvelle fois qu'ils n'ont "pas peur" du terrorisme.

They are reading poems from Garcia Lorca, Josep Segarra and playing El Cant dels Ocells https://t.co/v5jmfMRHHT pic.twitter.com/P1pPe13Xjh — Liz Castro (@lizcastro) 26 août 2017

Chanson traditionnelle religieuse, qui raconte la joie de la nature le jour de la naissance de Jésus, très populaire lors des fêtes de Noël, le Chant des Oiseaux "est devenu la chanson des réfugiés espagnols, pleins de nostalgie" au fil du temps, expliquait Pau Casals dans joies et peines. "Vous nous avez rendu humble", lui confiait J.F. Kennedy après son concert à la Maison-Blanche.

Samedi à Barcelone, le Chant des Oiseaux a résonné comme un hymne à la paix, au respect et à l'union de tous les peuples.

Ci-dessous, retrouvez l'intégralité des paroles de ce chant traditionnel, traduites en français.