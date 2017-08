À défaut de suspense, le combat Mayweather vs McGregor valait le détour(nement)

MAYWEATHER LOOKIN LIKE MRS. PUFF #MayweathervMcgregor pic.twitter.com/dCBOQSCf4h

Et la suite a été à la hauteur, occasionnant un véritable concours de légende-photos et de détournements.

#MayweathervMcgregor the 21st century titanic as starred by Floyd Mayweather pic.twitter.com/wHp0HhpJcg

— MC Pipita (@mcpipita) 27 août 2017