Une vidéo du mariage de Charles et Diana restaurée en haute définition 4K

LONDON, ENGLAND: Royal Wedding. Photo Of Diana Princess of Wales taken by Boris Spremo July 29, 1981. (Boris Spremo/Toronto Star via Getty Images) | Boris Spremo via Getty Images





Trente-six ans après le mariage de Lady Diana Spencer et du prince Charles, l'Associated Press a publié sur YouTube des images originales restaurées de l'événement. La vidéo d'une durée de 25 minutes a été retrouvée dans les archives de l'entreprise British Movietone, rachetée par AP en 2016.

British Movietone est la seule boîte à avoir filmé la cérémonie du mariage, célébré en 1981, sur pellicule 35 mm, ce qui a rendu possible la restauration des images en haute définition 4K.

Le public a toujours éprouvé une grande affection pour Diana, dont le mariage avec Charles a pris fin quelques années plus tard. Ses fils, les princes William et Harry, ont poursuivi son œuvre en promouvant notamment un débat ouvert sur les problématiques de santé mentale en plus de soutenir d'autres causes.

Charles et Diana se sont séparés en 1992 et ont officiellement divorcé en 1996. Un an plus tard, Diana et son conjoint Dodi Al-Fayed ont trouvé la mort dans un accident de voiture à Paris.

Jeudi prochain, 31 août, marquera le 20e anniversaire de ce triste accident.

