Vexé, ce gardien français tire dans le public et provoque un envahissement de terrain

FOOTBALL - Un début de saison cauchemardesque. Après plus d'une dizaine d'années passées à Montpellier, où il a notamment remporté le titre de champion de France 2012 au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, le joueur Geoffrey Jourdren a quitté la région de l'Hérault pour l'Est et le club de Nancy. Pourtant immédiatement devenu gardien titulaire, ses premières semaines lorraines sont un véritable calvaire.

Il y a quelques jours, celui qui a été formé à Clairefontaine avec l'élite de sa génération, s'en est violemment pris à ses nouveaux supporters, dans une interview déjà légendaire. Et vendredi 25 août, alors que les siens enchaînaient à Brest un cinquième match sans victoire pour entamer le championnat, Geoffrey Jourdren a totalement perdu ses nerfs, comme le montre notre vidéo en tête d'article.

Au coup de sifflet final, le portier de 31 ans a envoyé une lourde frappe dans la tribune située derrière son but, où étaient massés les supporters de Brest. Chambré par le public tout au long de la rencontre, il a en craquant de la sorte déclenché un envahissement de terrain avant de recevoir un carton rouge et de quitter la pelouse, excédé. "Trop nul, trop trop nul".