Retour de vacances: 3 conseils pour équilibrer son poids et sa forme

FORME - Vous avez réussi (ou pas) à façonner votre bikini body cet été? Il ne faudra pourtant pas perdre votre motivation une fois les beaux jours passés. Difficile de maintenir le cap et de poursuivre sur sa lancée une fois les vacances terminées. Pourtant, faire du sport est une étape essentielle pour être en bonne santé et se maintenir en forme.

Dans la catégorie #couplegoals, on demande Sofia Belkamel et Amine Ouizid. Le jeune couple, qui fait le buzz sur la toile, prône un mode de vie sain alliant sport et nutrition. Sur la page Sofia et Amine Healthylifestyle, qui compte plus de 30.000 membres, le couple partage son quotidien et ses conseils santé et bien-être, pour prendre soin de son corps.

Coachs certifiés CrossFit, passionnés de sport et de "healthy lifestyle", ils livrent au HuffPost Maroc leurs secrets pour équilibrer son poids et sa forme au retour des vacances.

1. Ne soyez pas sévères avec vous-même

Après les vacances, généralement les personnes culpabilisent et veulent redoubler d’efforts. Le souci, c’est que vous risquerez de brusquer votre corps et d’entrer dans un régime extrêmement restrictif qui vous amènera à des carences et qui vous fera reprendre tous vos kilos perdus très rapidement. Après les vacances, ne culpabilisez surtout pas! Essayez de vous y remettre petit à petit.

2. Ne vous pesez pas juste après vos vacances

Attendez de vous être déjà repris en main un minimum avant de reprendre. Le fait de vous peser directement après de gros écarts risque de vous démoraliser et par conséquent, vous démotiver. Sachez qu'une grosse partie des kilos en trop seront dus à la rétention d’eau résultant de l’alimentation extérieure qui est généralement riche en sodium. Ne vous inquiétez donc pas, vous pourrez retrouver votre taille d’avant les vacances avec un léger rééquilibrage alimentaire et une reprise de vos activités sportives.

3. Ne cherchez pas des résultats rapides

L’idéal, c’est de se mettre en tête la recherche de résultats sur du long terme. Tout ce que vous ferez à court terme ne sera qu’une perte de temps et d’énergie. Installez-vous plutôt dans un mode de vie sain pour combiner bonne santé et jolie silhouette !

Quel est le secret pour trouver et maintenir son poids idéal?

Sofia : D’après mon expérience, il n’y a pas véritablement de poids idéal. Focalisez-vous plutôt sur votre bien-être intérieur, si vous vous aimez bien tel(le) que vous êtes et que vous pensez que votre silhouette est agréable, alors vous aurez trouvé votre "poids idéal". Ne vous comparez jamais aux autres, surtout au niveau de votre poids.

Pour mon cas par exemple, lorsque j’étais adolescente j’étais assez ronde mais pas grosse (1m78 pour 72 kg) je me suis mise au sport et à un regime, j’ai perdu 10kg en 2 mois. Je correspondais tout à coup aux normes du mannequin de base que l’on peut voir dans les magazines (j'étais à 60kg pour 1m78), mais quelque chose n’allait pas. Je ne m’aimais pas. Je ne me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais faible, fragile et j’étais frustrée car je suivais un régime alimentaire strict comprenant beaucoup de privations.

Après quelques années j’ai décidé d’enfin être la femme que je voulais être, une femme à la fois forte et féminine. En ayant une activité physique régulière et un rythme de vie sain, j’ai retrouvé mes formes de femme tout en acquérant une silhouette athlétique. Il n’y a pas de secret pour maintenir son "poids idéal", il suffit seulement de décider de quelle personne on a envie d’être, de pratiquer une activité physique régulière que l'on aime (et non une activité que nous nous sentons obligé de faire). Aujourd’hui je fais toujours 1m78 (rires) pour 70kg, je suis pratiquement revenue à mon poids d'il y a 10 ans, mais je n'ai pas du tout la même silhouette! Et Dieu merci je me sens bien.

Amine : Il faut aussi pouvoir s’alimenter correctement, réhabituer son organisme à une alimentation équilibrée et saine. N'oubliez pas qu'il faut du temps pour un rééquilibrage alimentaire, c’est pourquoi c’est important de ne pas lâcher pendant les premiers mois! Et se peser sans arrêt.