Ouragan Harvey: Cet avion scientifique vous emmène dans l'œil de la tempête (Vidéo)

Airliner flies through a heavy dark rainy clouds with lightnings. Monochrome realistic 3D illustration was done from my own 3D rendering file. | Marseas via Getty Images

Se renseigner, jusqu'à la dernière seconde. Après plusieurs jours de préparation, les États-Unis et en particulier le Texas ont vu s'abattre sur eux l'ouragan Harvey, vendredi 25 août au soir. Avec des vents qui ont atteint par moments plus de 200km/h et des inondations dantesques attendues, le phénomène météo était particulièrement redouté par les autorités et la communauté scientifique.

C'est pour cela que la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (une agence gouvernementale américaine en charge de l'étude et de l'observation des océans et de l'atmosphère), a cherché à le connaître au mieux, et ce jusqu'au dernier moment. Comme le montre notre vidéo en tête d'article, un avion a par exemple été envoyé dans l'œil du phénomène météorologique quelques heures seulement avant qu'il ne touche la côte orientale américaine.

L'objectif de ces missions aériennes est très clair: il s'agit de collecter un maximum de données pour prévoir de la manière la plus précise qui soit l'impact des ouragans. Il est notamment possible ensuite pour la NOAA d'estimer la quantité de précipitations à attendre, ou encore la vitesse de déplacement de la perturbation. En plus d'offrir des images impressionnantes.

