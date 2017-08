Meqnes, la marque de maroquinerie de luxe qui rend hommage au savoir-faire du Maroc

STYLE - Conçus pour durer et défier le temps, les sacs Meqnes sont confectionnés à la main de manière artisanale au Maroc. Alliant savoir-faire ancestral et cuir noble, cette nouvelle marque de maroquinerie de luxe développe des sacs de voyage pour hommes, élégants, chics et distingués rendant hommage à un art séculaire et aux traditions du Maroc.

Née d’une rencontre entre Kamal Jahid et David Liebers, un Marocain et un Américain, à la sensibilité mode accrue, Meqnes signe des sacs de voyage masculins sophistiqués et authentiques. Fabriqués en cuir de veau de haute qualité, pour ne jamais perdre leur forme initiale, les sacs de la marque sont conçus par des artisans marocains talentueux, sensibles à l’importance de la qualité et de l'esthétique.

Les deux hommes n’épargnent aucun détail. "Chaque point, boucle, couleur, fermeture à glissière et poignée ont fait l'objet d'un contrôle approfondi pour s'assurer que les traditions du Maroc sont visibles, dans ces sacs fabriqués à la main avec du cuir européen. Un simple coup d'oeil sur les détails du sac Meqnes prouve que cela est vrai" explique Kamal, fondateur de la marque au HuffPost Maroc.

"Notre processus de création se fait en trois étapes. Tout d'abord, notre équipe sélectionne à la main les matériaux pour chaque sac. Une fois que les matériaux sont sélectionnés, ils sont donnés aux artisans qui commencent leur magie. Ensuite, les sacs sont finis et contrôlés, puis directement envoyés au client", détaille-t-il.

Natif de la ville de Meknès, Kamal Jahid s’est retrouvé en Europe en tant que stagiaire, posant ses valises de Cracovie à Berlin en passant par Paris avant de s'installer à Varsovie, en Pologne. En chemin, le jeune marocain a réussi à se faire un nom dans le domaine de la mode, comme styliste personnel, entrepreneur, chroniqueur, blogueur et coach de vie.

David Liebers, le co-fondateur de la marque, est un jeune américain originaire de New York. Etudiant en médecine à la Harvard Medical School, il à connu Kamal lors de son séjour en Pologne pour étudier les droits de l'Homme et est resté en tant que chercheur. Vouant un intérêt commun à la psychologie et à la mode masculine, les deux hommes sont très vite devenus bons amis.

"Je me suis rendu compte que le Maroc disposait d’un artisanat très raffiné, particulièrement dans la confection et le traitement du cuir. Malheureusement, cette tradition riche et séculaire commence à se perdre voire à disparaître. Les vrais artisans, ceux qui connaissent les modèles purement marocains et fabriquent des produits qui dureront toute une vie, deviennent de plus en plus difficiles à trouver", raconte Kamal.

Selon lui, la raison est simple: l'industrialisation. "Les grands fabricants sont intervenus et ont commencé à inonder le marché avec des pièces peu coûteuses et des reproductions médiocres des produits marocains de haute qualité".

Compte tenu de cela, Kamal et David ont entrepris un long voyage au Maroc et ont cherché les derniers artisans marocains qui travaillaient encore le cuir de manière artisanale, à l'ancienne, et ont décidé de s’offrir quelques-unes de leurs créations. Sur le vol du retour, ils se sont fait arrêter pas moins de 15 fois par des inconnus curieux de connaître la provenance de ces sacs! C'est là que Meqnes est née. L'idée de créer des sacs de voyage masculins, réalisés par des artisans marocains, leur est parue comme une évidence.

"Tout le monde semblait aimer, alors pourquoi ne pas offrir ces sacs au monde?", lance Kamal. Alors que la Pologne commençait à produire certains des meilleurs cuirs d'Europe, ils ont eu une deuxième idée. Pourquoi ne pas transformer cela en une véritable fusion entre artisanat marocain et techniques européennes, alliant design et savoir-faire du Maroc à des cuirs et matières premières de haute qualité provenant d'Europe?

Un pari réussi pour les deux hommes qui décident de lancer une campagne de levée de fonds sur la plateforme Kickstarter. En quelques mois, Kamal et David réussissent à collecter plusieurs milliers de dollars.

C'est ainsi qu'ils ont commencé à travailler en collaboration avec les artisans du cuir marocains pour concevoir de la bagagerie masculine de luxe dans un style vintage, rappelant les sacs de cuir que l'on trouve dans les étalages des médinas marocaines. Ils ont essayé plus de 35 modèles différents avant d'obtenir le sac Meqnes: à la fois masculin, intemporel, chic et fonctionnel.

Quelques semaine plus tard, ils réussissent à dénicher l’un des meilleurs et des plus anciens fabricants de cuir de Varsovie. "Meqnes utilise un cuir plus épais que la plupart des sacs afin de conserver sa forme initiale au fil des années. Le design est unique: vous ne trouverez pas un autre sac qui ressemble à un Meqnes dans la classe de luxe des produits masculins", fait valoir le fabricant.

Déclinés en trois nuances, marron, noir et bleu, les sacs sont reconnaissables à leurs doublure intérieure rouge et à leurs coupes uniques. Disponible en ligne partout dans le monde au prix de 795 dollars, chaque sac est livré dans un sac à bandoulière en toile avec des instructions de nettoyage et d'entretien.