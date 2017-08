Annulation du concert "4 the ladies" plusieurs heures après l'ouverture des portes au public

Le concert "4 ladies", qui devait avoir lieu jeudi soir à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger, a été annulé alors que le public était déjà dans la salle.

Une annulation de dernière minute, qui est venue décevoir les spectateurs qui avaient payé 3000 dinars par personne pour pouvoir assister au show. Le concert devait réunir quatre chanteuses, dont trois venues de France. Shéryfa Luna, Zaho, Kayna Samet et Amel Zen.

Amel Zen, la seule chanteuse vivant en Algérie de la programmation, a annoncé la veille de l’événement, qu'elle ne montera finalement pas sur scène. Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, l'artiste a justifié cette annulation par "des changements techniques insatisfaisants".

Une fois dans la salle, les spectateurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir au fil des heures que le concert n'allait finalement pas avoir lieu. Selon Amira présente sur place, il a fallu attendre trois heures avant d'avoir une explication. Ayant tenté d'assister au concert, elle déplore la qualité de l'organisation qu'elle qualifie de " bidon".

Comme une dizaine de spectateurs déçus, Amira a laissé message sur la page des organisateurs de l’événement. Selon des personnes sur place, il n'y a aucune explication, personne n'est monté sur scène pour expliquer aux personnes qui se sont déplacées qu'il n'y aura pas de concert.

Mais quelle est la raison de l'annulation d'un concert qui avait été médiatisé pendant plusieurs semaines ? Les différents prestataires et organisateurs se jettent la pierre et refusent d'endosser la responsabilité de cette annulation.

Les organisateurs parlent de "sabotage" et de chantage. Selon eux, le concert n'a pas eu lieu à cause d'un chantage de la part de Magic Sound, société qui devait s'occuper du son. Mais cette dernière rejette toute responsabilité et parle d'obligations financières non remplies.

Aujourd'hui, les responsables n'ont pas encore donné de raison exacte pour l'annulation de cet événement. Nous avons tenté de les contacter afin d'avoir une réponse aux interrogations du public. Des tentatives vaines puisqu'ils sont restés toute la journée injoignables.

