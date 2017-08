L'accolade déchirante entre un imam et le père d'une victime de l'attentat de Barcelone

L'émotion a gagné l'assistance. Le père d'une jeune victime de l'attentat qui a fait 13 morts à Barcelone le 17 août a réconforté l'imam de sa commune, en pleurs, lors d'une cérémonie d'hommage organisée pour son fils, jeudi 24 août.

Javier Martínez a perdu son fils de 3 ans, Xavi, sur l'avenue des Ramblas de la capitale catalane, où un terroriste a foncé dans la foule avec son camion lors d'une attaque revendiquée par le groupe jihadiste État islamique.

Un hommage a été rendu au petit garçon ce jeudi à Rubi, une commune de la province de Barcelone. En quittant la mairie, devant laquelle s'étaient réunies quelque 700 personnes, le père de l'enfant a pris dans ses bras l'imam de la commune, Dris Salymar, submergé par l'émotion. Leur accolade a été suivie d'applaudissements.

Les élus municipaux, proches de la famille et anonymes réunis devant la mairie ont répondu à un appel du conseil municipal de Rubi, pour afficher leur détermination contre le terrorisme et soutenir la famille de leurs deux victimes: le petit Xavi ainsi que son grand oncle.

"Vivre sans peur est le seul moyen d'affronter la douleur et la terreur face à la fragilité de la vie", a dit le père de l'enfant, qui souhaite que "la mort de (son) fils serve à quelque chose". Javier Martínez a ensuite salué et embrassé les enfants de la communauté musulmane de Rubi.

El padre del niño de #Rubí asesinado en el atentado de Barcelona se abraza a niños y niñas de orígen magrebí. #Respect #barcelonaattack pic.twitter.com/o1ZZiKqpn4 — Alberto Tallón (@AlbertoTallon) 24 août 2017

La maire de Barcelone, Ada Colau, a rendu hommage sur Twitter à ce signe d'unité et de vivre-ensemble: "que l'amour, l'intelligence et la résistance de cette accolade nous servent toujours d'exemple et nous guident", a-t-elle écrit.

Que el amor, la inteligencia y la fortaleza de este abrazo sean siempre nuestro ejemplo y nuestra guía pic.twitter.com/sH8jsonO7Q — Ada Colau (@AdaColau) 25 août 2017

