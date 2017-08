XENOPHOBIE - Le temps d'une journée le week-end dernier, un supermarché de Hambourg a retiré tous les produits étrangers de ses rayons. A la place des produits manquants, on pouvait trouver des pancartes avec inscrit: "C'est si vide une étagère sans étrangers", ou encore: "Nos rayons sont tristes sans variété".

Avec cette initiative, le magasin de la chaîne Edeka avait pour but de dénoncer le racisme qui peut exister aujourd'hui en Allemagne. "Edeka est synonyme de diversité. Nous produisons une large gamme de produits alimentaires venant de différentes régions d'Allemagne. Mais c'est grâce aux produits d'autres pays que nous créons notre diversité unique appréciée par nos clients", a ainsi déclaré le porte-parole de la grande surface.

Regardez ci-dessous quelques images de cette opération qui a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux.

EDEKA's (Germany) #superb anti-racist campaign emptying shelves of all products not made in Germany & replaced by a sign! pic.twitter.com/kfRMMo5u08

— Niko Georgarakos (@NikoGeorgarakos) 23 août 2017