Quand le sport s'habille de culture: "Run in Carthage" continue d'animer la Banlieue de Tunis

SPORT- L'aventure continue! "Run in Carthage" revient pour la 3ème année consécutive sous le signe "Run must go on".

"Faire vivre un grand jour de fête qui joint le plaisir du sport à celui de la convivialité dans un décor olympien, c’est le gage que l’association Mégara pour la jeunesse avec la collaboration de la mairie de Carthage s’attèlent à réussir cette année encore." indique Riadh Ben Zazia, l'un des organisateurs du marathon, au HuffPost Tunisie.

En 2015, puis en 2016, 3000 runners (pour chaque édition) avaient traversé la Banlieue Nord, Carthage, Marsa et Sidi Bousaid, un trajet sélectionné pour la beauté de ses environs.

Une course qui se déroule dans un décor fait de monuments et de sites historiques: le Théâtre Romain de Carthage, le Musée, la Cathédrale… faisant ainsi du sport et de la culture des disciplines apparentées.

"Ayant relevé haut la main le pari de faire de la course à pied un véritable mode de vie, cette course de grande envergure, s’inscrit dans le droit fil des Foulées du Mégara," signale Ben Zazia. "Ce qui a valu à ces deux manifestations sportives et touristiques la double consécration par le Flambeau d’Or Olympique en 2015 et en 2016 dans la catégorie sport pour tous."

12.5 km seront parcourus lors de cette manifestation sportive, mais pas besoin d'être un pro pour s'inscrire.

"Ça fait plaisir de voir autant de monde à un événement sportif en Tunisie" avait témoigné Molka qui avait participé au marathon en 2016, "Et la diversité aussi était au rendez-vous, des participants de tous les âges et de différentes nationalités."

Hommes, femmes et enfants, 22 nationalités différentes et une passion qui les unit, le sport. Une discipline à part, mais qui, lors de cet événement, s'habille de culture et tente même de promouvoir le tourisme.

