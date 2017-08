"Game of Thrones": quand certains personnages changent d'interprète en cours de route

GAME OF THRONES - Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué. Et pourtant. Au cours de ses sept saisons, la série chorale qu'est "Game of Thrones" a vu défiler un nombre remarquable de personnages à l'importance plus ou moins importante pour l'intrigue, aux patronymes et aux visages parfois difficiles à retenir.

D'autant que comme le montre notre vidéo en tête d'article, certains n'ont pas toujours été incarnés par les mêmes acteurs. Et on ne parle pas là que de troisièmes rôles ou de figurants. Certains comme l'inquiétant Roi de la Nuit, l'éphémère roi Tommen Baratheon, le conseiller de Daenerys Daario Naharis ou encore le terrifiant garde royal "La Montagne" tiennent une place majeure dans l'intrigue. Cela n'a pas empêché HBO de changer d'acteur en cours de route.

Que ce soit pour des raisons d'emploi du temps, parce que le rôle gagnait en importance ou parce que les acteurs d'origine étaient trop jeunes pour suivre l'évolution de leur personnage, une dizaine ont donc été "recastés". C'est notamment le cas de Myrcella, la fille de Jaime et Cersei Lannister, dont le remplacement a été l'occasion pour la première interprète, Aimee Richardson, de réaliser une courte vidéo particulièrement réussie, dans laquelle elle tient un panneau indiquant "princesse cherche travail".

Et puisque que Caitlin Stark et surtout Daenerys Targaryen étaient elles aussi jouées par d'autres actrices dans un pilote de la série qui n'a jamais été diffusé, la série aurait pu être totalement différente de celle que vous connaissez aujourd'hui. Et oui, on est passé à un rien que la mère des dragons ait les traits de l'Anglaise Tamzin Merchant, vue depuis dans "Les Tudors". La preuve que sur Westeros comme ailleurs, il ne faut pas toujours se fier aux apparences...