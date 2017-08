Islamophobie: Une musulmane agressée à Madrid

ISLAM - Ce 23 août, une musulmane de 38 ans a été agressée à Usera, un quartier de Madrid. Blessée et prise d'une crise d'anxiété, elle a été transférée à l'hôpital, rapporte El Pais.

"Deux ou trois hommes" ont attaqué la jeune femme devant la bouche de métro d'Usera, affirme le quotidien espagnol. Il souligne que "l'Unité de la gestion de la diversité a pris en charge l'enquête". Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée mais les autorités vont juger l'affaire en tant qu'acte islamophobe.

Les tensions sont montées en Espagne depuis les attaques terroristes de Barcelone et Cambrils le 17 août, conduites par des jeunes d'origine marocaine et qui ont fait 15 morts et une centaine de blessés.

À Madrid, des banderoles flanquées des mots "xénophobe et islamophobe" ont été installées par le collectif d'idéologie néo-nazie Hogar Social à son siège, raconte El Pais. Une banderole "L'islam détruit l'Europe alors que nous ouvrons les portes" a aussi été déroulée.

Samedi 19 août, dans le nord de l'Espagne, trois mineurs marocains avaient été agressés en marge d'une minute de silence en hommage aux victimes des attaques.