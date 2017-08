Elle raconte les aléas de la grossesse sur Instagram et fait rire les futurs parents

PARENTS - Avant l'heureux événement, il y a neuf mois pas toujours très heureux. Stress, angoisses et vomissements, le quotidien d'une femme enceinte n'a rien de la promenade de santé. C'est pourquoi, une jeune maman de deux enfants a décidé de dédramatiser cette période en partageant avec humour ses déboires de grossesse.

Questions, doutes et hormones, Maya Vorderstrasse s'attaque à tous les aléas de la maternité, armée d'un petit tableau noir. Suivis par plus de 54.000 abonnés, ses clichés font rire et rassurent les futurs parents. Elle en profite, par ailleurs, pour faire de la publicité pour des marques spécialisées de vêtements et accessoires.

#29weekspregnant and starving 🍟🍔 Et opslag delt af M A Y A 🍉 (@mayavorderstrasse) den 18. Maj 2017 kl. 2:49 PDT

"Enceinte depuis 29 semaines et affamée" Tableau : "29 semaines. Je ne peux pas m'arrêter de manger. Je ne peux pas mettre mes chaussures. Je ne pourrais pas être plus heureuse."

Interviewée par le HuffPost américain, la jeune femme explique: "J'étais fatiguée de voir qu'on considère la maternité comme quelque chose de parfait, sans faille et sans effort sur les médias sociaux. Je n'avais pas l'impression que c'était comme ça pour moi". Elle ajoute qu'elle "essaie simplement de traduire ses symptômes en mots". "Dans mon cerveau tout se rassemble de manière amusante, parce que je préfère rire que pleurer", confie-t-elle.

Quand on lui demande si elle gardera son tableau noir après son accouchement, Maya Vorderstrasse dit souhaiter continuer le plus longtemps possible: "Je vais bientôt devoir gérer les deux terreurs [ses enfants] et j'ai hâte de voir à quoi ressembleront mes tableaux!"

Dangerous territory, husband 🤰🏻👿 #33weekspregnant Et opslag delt af M A Y A 🍉 (@mayavorderstrasse) den 14. Jun 2017 kl. 3:53 PDT

"Territoire hostile, chéri." Tableau: "33 semaines. Quand ta femme est enceinte, tu ne manges pas 'le dernier' de quoi que ce soit!"

So I made him try being me for an hour. Didn't last 15 min. #39weekspregnant #heymileywhatsgood #ilovemyhusband 💃🏻👊🏻🔥 Et opslag delt af M A Y A 🍉 (@mayavorderstrasse) den 26. Jul 2017 kl. 4:00 PDT

"Donc je lui ai demandé d'essayer d'être comme moi pendant une heure. Il n'a pas tenu 15 minutes." Tableau: "39 semaines. Il a dit que j'étais irrationnelle et sous l'influence de mes hormones..."

How can that fit through that??!? Asking for a friend... 😫#40weekspregnant Et opslag delt af M A Y A 🍉 (@mayavorderstrasse) den 2. Aug 2017 kl. 4:00 PDT

"Comment ça peut passer à travers ça? Je demande à une amie..." Tableau: "40 semaines. Comment?"

"Et d'une manière ou d'une autre on a essayé de me faire pleurer! Va t'en. Non, reste! Fais moi un câlin. Non, ne me touche pas! Les hormones m'ont fait pleurer car: Je ne trouvais pas la télécommande. J'ai fait des pancakes moches. J'étais terrifiée que la voiture de Tim puisse tomber dans un lac. Je ne voulais pas être seule. Je voulais être seule. Je pensais que mon bébé était trop beau. Je voulais ma maman. Je voulais aller manger à volonté mais je ne pouvais pas. Qu'est ce qui vous a fait pleurer après l'accouchement? Mon confortable soutien-gorge d'allaitement est de Bravado Designs. Mon incroyable leggings postpartum est de Bao Bei Maternity." Tableau: "Hormones postpartum. 'Mais tout ce que j'ai dit c'est 'Bonjour'' - mari"

