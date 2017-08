Dans ce sketch, Donald Trump a trop longtemps regardé l'éclipse sans lunettes

ÉTATS-UNIS - Tendre le bâton pour se faire battre. Déjà riche en rebondissements, en dérapages et en controverses, le mandat de Donald Trump semble de plus en plus agité à mesure que le temps passe pour le locataire de la Maison Blanche. Depuis les événements de Charlottesville, le président américain canalise les critiques comme rarement.

Et forcément, la télévision américaine en profite pour lui tailler des costumes. C'est ainsi qu'Alec Baldwin a repris son rôle parodique si brillant pour "Weekend Update", la version estivale du "Saturday Night Live". L'occasion pour l'acteur de revenir sur les dossiers du moment, avec un humour toujours aussi efficace et piquant, comme le montre notre vidéo en tête d'article.