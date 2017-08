On vous défie de ne pas rire devant le "FaceDance Challenge"

Ce jeu offre un spectacle merveilleux pour celui qui n'y joue pas. "FaceDance Challenge", une application vietnamienne, reprend le principe des jeux de danse ou de rythme en demandant au joueur de reproduire des grimaces au rythme d'une chanson.

Comme le montre notre vidéo au-dessus de l'article, le résultat est bien sûr délirant et les joueurs qui se sont enregistrés ont tout donné pour paraître le plus ridicule possible. Et si le résultat ne vous paraît pas assez ridicule et hilarant, notre vidéo montre aussi comment un youtubeur thaïlandais a réussi à utiliser l'application... avec le ventre d'un acolyte (sur lequel ils avaient dessiné un visage).

L'application, gratuite, est disponible sur l'Apple Store et sur le Play Store.

