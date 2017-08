En visite en Tunisie, le ministre britannique des Affaires étrangères salue les réalisations en matière d'égalité hommes-femmes

Facebook/ministère du tourisme et de l'artisanat

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a estimé que les importantes avancées enregistrées en Tunisie sur le plan sécuritaire ont contribué à la révision, par la Grande-Bretagne, de ses consignes de voyage vers la Tunisie.



C’est ce qu’a indiqué, jeudi, l’ambassade britannique à Tunis dans un communiqué.





Le ministre britannique a déclaré, au cours d’une visite effectuée, mardi, à Tunis, que son pays avait appuyé les mesures prises par les autorités tunisiennes favorisant l’amélioration de la sécurité, en sa qualité de partenaire de la Tunisie en matière de développement, de renforcement de la sécurité et de lutte contre le terrorisme.



Il a ajouté que la Tunisie a enregistré une avancée sur la voie de la transition démocratique depuis 2011, saluant les réalisations en matière d’égalité hommes-femmes et de protection des droits de la femme, surtout après l’adoption, par le parlement, de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.



Le responsable britannique a rencontré des membres du gouvernement, dont la ministre du Tourisme, Salma Elloumi. Cette rencontré a porté sur la consolidation de la coopération économique et sécuritaire entre les deux pays.

En outre, Bors Johnson a visité le musée du Bardo en compagnie de la ministre tunisienne du Tourisme afin de rendre hommage aux victimes de l'attentat.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.