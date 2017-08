Festival "Juste pour rire" à Agadir: Lotfi Abdelli ne s'est pas fait "chasser" de scène

SPECTACLE - Depuis le 23 août, le festival "Juste pour rire" a investi Agadir pour quatre jours de spectacle plein d'humour. Le Marocain Eko, l'Algérien Abdelkader Secteur et le Tunisien Lotfi Abdelli ont ouvert le bal pour le gala maghrébin. Une première soirée qui ne se serait pas passée comme prévu, selon Le360.ma.

En effet, d'après le média en ligne, Lotfi Abdelli aurait été "chassé de la scène du Festival du rire d'Agadir" après avoir "heurté le public" qui aurait été "choqué par ses sketchs touchant à des tabous sexuels". L'humoriste aurait quitté la scène, poussé "par un 'Stop!' prononcé en chœur".

Oussama El Khaili, président du festival, a donné un autre son de cloche au HuffPost Maroc. "J'ai discuté avec Lotfi Abdelli, il n'y a pas de quoi polémiquer. Il a peut-être un humour assez cru, qui ne plaît pas à tout le monde et quelques personnes se sont senties offusquées quand il a évoqué la sexualité, mais personne ne l'a sorti de la salle", assure le président de "Juste pour rire".

"C'était sa première fois au Maroc et il a beaucoup apprécié", continue-t-il, ajoutant que les autorités et le maire de Casablanca ont aussi apprécié la soirée et l'événement en général.

Contactée par nos confrères du HuffPost Tunisie, la chargée de presse de Lotfi Abdelli s'est refusée à tout commentaire pour l'instant, préférant demander à l'artiste s'il souhaitait faire une déclaration.

Sur la page Facebook du festival, en tout cas, un seul internaute s'est "plaint" du spectacle de l'humoriste tunisien. Un autre a rapidement pris sa défense.

Le festival continue ce 25 août avec le gala marocain qui comptera sur Rachid Rafik et Haitam Meftah, Bassou, Yassar et Taliss, Les Inqualifiables, Mehdi Chihab, Oussama Ramzi et Zouhair Zair. Le 26 août, le gala consacré à la culture amazighe clôturera la première édition de "Juste pour rire" à Agadir.