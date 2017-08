Sport: Comment rester motivé après l'été?

FORME - Vous avez réussi (ou pas) à façonner votre bikini body cet été? Il ne faudra pourtant pas perdre votre motivation une fois les beaux jours passés. Difficile de maintenir le cap et de poursuivre sur sa lancée une fois les vacances terminées. Pourtant, faire du sport est une étape essentielle pour être en bonne santé et se maintenir en forme.

Dans la catégorie #couplegoals, on demande Sofia Belkamel et Amine Ouizid. Le jeune couple, qui fait le buzz sur la toile, prône un mode de vie sain alliant sport et nutrition. Sur la page Sofia et Amine Healthylifestyle, qui compte plus de 30.000 membres, le couple partage son quotidien et ses conseils santé et bien-être, pour prendre soin de son corps.

Coachs certifiés CrossFit, passionnés de sport et de "healthy lifestyle", ils livrent au HuffPost Maroc leurs secrets pour rester motivés après l'été.

Passez par la case shopping Ça, c’est une bonne nouvelle! Et oui, sachez que l’achat de vêtements sportifs poussent à faire du sport. Via ses achats, vous vous engagez en effet inconsciemment à vous mettre au sport. N'oubliez pas que plus vous vous sentez bien dans vos pompes, plus vous augmentez vos performances athlétiques! CrossFiteurs, runneurs, cyclistes ou autre… N’hésitez pas à vous habiller comme des pros! La visualisation Sportive Sachez que les psychologues spécialisés en sport parlent de la “visualisation sportive”. Presque tous les athlètes de haut niveau utilisent cette technique qui consiste à prendre quelques minutes, la veille de sa séance d’entraînement, pour s'imaginer se réveiller, prendre son petit-déjeuner, aller à sa séance sportive, réaliser l’ensemble des activités prévues, puis finir avec un moment bien-être et une réalisation de soi. Cette technique vous permettra de rester motivé et de passer concrètement à l’acte le lendemain matin. S'amuser Une chose est sûre: si vous ne vous amusez pas durant vos entraînements et qu’ils sont perçus comme une obligation ou comme une sorte de travail, vous aurez davantage tendance à laisser tomber le sport. Faites une activité physique qui vous plait, soyez bien entouré et privilégier de temps en autre un sport en équipe et des entraînement collectifs. Soyez curieux De nos jours, il existe une multitude de comptes Instagram, Snapchat et de pages Facebook dédiées au healthy lifestyle (par exemple: HLS Community, qui vous aide à vous prendre en main et répond à vos questions). Il existe aussi des applications pour smartphone qui vous aideront à corriger vos habitudes alimentaires (comme MyfitnessPal…). L’information est bien présente et vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour vous mettre ou remettre au healthy lifestyle! Soyez bien entouré

Proposez à l’un de vos proches déjà motivé de vous accompagner dans vos belles résolutions. Allez ensemble vous inscrire dans une salle de sport, prévoyez des escapades sportives et mangez ensemble sainement….