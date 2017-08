Des pèlerins de pays africains ont mis l'ambiance à leur arrivée à Médine en Arabie Saoudite cette semaine, exprimant leur joie de pouvoir accomplir le hadj, un des cinq piliers de l'islam.

Dans une vidéo (en haut de l'article) non datée mais relayée sur les réseaux sociaux depuis le 19 août, on peut voir des pèlerins, hommes et femmes, chantant et dansant devant les bus qui les ont transporté jusqu'à leurs hôtels.

"Allahouma salli ala sayidina Mohamed" (Qu'Allah bénisse notre Prophète Mohamed), ont entonné en boucle les fidèles, le tout dans la bonne humeur!

