Paul Pogba s'exprime sur l'homosexualité dans le football

INTERVIEW - Dans le monde du football, l'homosexualité est un sujet très tabou. Paul Pogba, qui fait partie des ambassadeurs de la nouvelle campagne de l'UEFA (Union européenne des associations de football), baptisée "#EqualGame Respect", a été interrogé sur l'homosexualité et plus précisément sur le coming-out des footballeurs.

"C'est quelque chose que je n'ai jamais vu, mais pourquoi pas? Chaque joueur est un être humain. Ce qu’il ressent fait partie de sa vie privée. Ça n’a pas de rapport avec le joueur. Nous devons juste le respecter", a répondu le joueur de Manchester, interrogé lors du lancement de la campagne.

En juin dernier, c'est le footballeur français Antoine Griezmann qui, le premier, abordait le sujet. Dans une interview accordée au magazine Icon, Grizi confiait que, dans ce monde de "durs et de forts", les footballeurs homosexuels pouvaient avoir peur de ce qui se dirait s'ils dévoilaient leur homosexualité.

"Je pense que dans le football, ce n'est pas habituel parce que nous faisons les durs et les forts. Et nous avons peur de ce qui pourrait se dire. Je n'ai rien contre, je respecte tout le monde. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le football. Ils peuvent avoir peur d'aller dans les stades et qu'on les insulte. Je crois que je le ferais, mais bien sûr, c'est facile de le dire quand tu n'as pas à passer par là", confiait le footballeur.