Mariah Carey dévoile un extrait de son remix de "Unforgettable" de French Montana

MUSIQUE - Qui l'eût cru ? La diva de la pop américaine Mariah Carey a dévoilé hier un extrait du remix de "Unforgetable", le tube planétaire du rappeur marocain French Montana, et c'est une pure merveille. La version intégrale sera dévoilée vendredi. Découvrez ci-dessous l'extrait:

Si la chanson originale figure sur le dernier album du rappeur, "Jungle Rules", on peut désormais entendre la voix (reconnaissable entre mille) de la chanteuse et star qui a publié sur son compte twitter, suivi par plus de 18 million d'abonnés, la cover du single illustrée de la photo de mariage au Maroc des parents de French Montana.

Celle qui a choisi de prénommer son fils né en 2011, "Moroccan" en référence à la fameuse "Moroccan room" (pièce marocaine), située au dernier étage de son appartement new yorkais, et où son ex-mari, Nick Cannon avait fait sa demande en mariage, trois ans plus tôt, dévoile ainsi une un extrait de sa collaboration avec le Marocain qui truste depuis plusieurs semaines la première place des charts américains.

Le site Rap Up rapporte que Mariah Carey a été photographiée en 2015 dans un studio d'enregistrement avec l'artiste marocain, mais les deux n'avaient jamais collaboré ensemble jusqu'à ce jour.

Mariah Carey is set to release an official remix of French Montana's "Unforgettable." #UnforgettableRemix pic.twitter.com/I0LCZjVv98 — Pop Crave (@PopCrave) 23 août 2017

La version originale a été réalisée en featuring avec le jeune prodige américain Swae Lee, du groupe Rae Sremmurd, et cette nouvelle version qui semble avoir conquis la toile devrait connaître le même succès.

La version Unforgettable avec Mariah Carey c'est le feuuuu — Big sis (@eztorahaskonn) 24 août 2017