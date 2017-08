La révision des prix des logements AADL et LPP à l'étude

FAROUK BATICHE via Getty Images

Une bonne nouvelle pour les demandeurs de logements? Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville entend examiner une éventuelle révision du prix du mètre carré des logements promotionnels publics (LPP) et ceux de Location-vente (AADL), en prenant en considération l'utilisation de matériaux de construction produits localement. Le ministère compte aussi le lancement de nouveaux programmes de réalisation de logement et prévoit pour cel un nouvel organisme de financement.

Dans ces optiques, les techniciens œuvrent, actuellement, à étudier le prix de réalisation du mètre carré des logements dans les formules AADL et LPP dans le cadre d'un dossier technique détaillé, a déclaré le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar lors d'une conférence de presse au terme d'une cérémonie de remise des clés au profit des bénéficiaires à Alger.

Le ministre s'est félicité des résultats obtenus au moment où le secteur a entamé progressivement "l'arrêt de l'importation des matériaux de construction destinés à ces logements tout en se basant sur les matériaux produits localement".

D'autre part, M. Temmar a demandé aux cadres du secteur de lui fournir un rapport clair et détaillé concernant le programme AADL1 et les délais de la clôture de ce dossier, outre le lancement du programme AADL2.

Création d’un nouveau mécanisme de financement

Les responsables du secteur, poursuit le ministre, comptent créer un nouveau mécanisme de financement concernant les différentes formules de logements à l'instar du logement promotionnel privé, actuellement en cours d'étude.

Répondant à une question concernant les problèmes rencontrés par les souscripteurs LPP quant à l'impossibilité d'obtenir des crédits en particulier les souscripteurs âgés, le ministre a souligné que "des rencontres auront lieu avec les banques dont le Crédit populaire d'Algérie (CPA), avec lesquelles la question de l'organisation des crédits sera débattue".

Le premier responsable du secteur a estimé que l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) œuvre à étudier les méthodes devant faciliter l'obtention et le paiement des crédits. Le Directeur général de l'ENPI s'est réuni hier avec les représentants des souscripteurs.

S'agissant de la distribution des logements sociaux, le ministre a affirmé que les demandeurs de cette formule représentent un taux ne dépassant pas 1 % de l'ensemble des formules, par conséquent, leurs dossiers sont examinés séparément.

"Lorsque le ministère élabore des projets de loi, les procédures concernent les catégories majoritaires alors que les dossiers relatifs aux catégories minoritaires sont étudiés au cas par cas", a-t-il ajouté.

S'agissant de la capitale et des grandes villes, le ministère a indiqué qu'"un fichier national du logement est soumis actuellement à une mise à jour pour prendre en charge les demandes du logement social".

Vers le développement du traitement électronique

En matière de promotion de l'Administration et de facilitation des démarches au profit des citoyens, le secteur compte développer le traitement électronique et activer la "e-administration" dans le secteur de l'habitat.

Cette démarche permettra, dés sa mise en œuvre, d'accélérer le traitement de dossiers et d'éradiquer la bureaucratie, à l'image des permis de construire déposés en grand nombre au niveau des directions qui deviendra "un permis de construire électronique", ajoute la même source.

Vers le lancement des travaux de réalisation de 330.000 logements prévus

Par ailleurs, M. Temmar a affirmé son département envisageait de lancer la réalisation de 330.000 logements programmés dont les travaux de réalisation non pas encore été entamés, et ce au titre du programme de réalisation de 1.600.000 logements, dont 55.000 à Alger et 120.000 logements "AADL" ainsi que d'autres formules.

Le ministre a indiqué que la relance de ces chantiers figurait au titre des priorités du plan d'action du secteur, ajoutant que "50% des programmes de réalisation de logements sont prêts et attendent que soient réglés les problèmes ayant trait au foncier".

Pour le premier responsable du secteur, le lancement des travaux de ces programmes nécessite "un important effort" et un "strict respect du planning de réalisation".

L'opération d'évaluation préliminaire lancée au niveau du ministère a pour but d'aboutir à "un meilleur contrôle des chiffres", lequel doit se basé -selon le ministre- sur "un travail scientifique et rationnel à même de fournir des statistiques précises".

La priorité pour le secteur consiste en l'aspect urbanistique, a ajouté le ministre qui a exprimé sa satisfaction au sujet de l'exploitation du produit national dans les projets de construction, ce qui aide à réduire la facture d'importation des matériaux de construction et le taux de chômage.

Un programme de distribution de plus de 15.000 logements à l'échelle nationale, dont 1.860 unités dans la capitale, a été lancé mercredi.

Il s'agit de 343 logements promotionnels publics (LPP) et 4.350 unités dans le cadre du programme AADL qui seront distribués dans le courant de la semaine.

