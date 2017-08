Une actrice raconte comment un coach sportif lui a été envoyé jusqu'au Maroc pour lui faire perdre du poids

PEOPLE - Si même la superbe actrice britannique Gemma Arterton se fait "fat shamer" par les studios qui l'engagent... L'ancienne James Bond girl a raconté un épisode qu'elle qualifie de "traumatisant" au podcast "The guilty feminist" (La féministe coupable).

Alors qu'elle tournait un film au Maroc, un entraîneur personnel a pris un avion des États-Unis pour s'assurer que la comédienne perde du poids.

Gemma Arterton pendant le FIFM 2012

“Ils ont ramené quelqu'un du jour au lendemain, qui a dû laisser de côté sa vie pour être mon entraîneur personnel", s'exclame cette dernière sur les ondes du podcast, reprise par The Guardian.

"Ils prenaient mes mensurations et ensuite appelaient l'entraîneur à 9 heures du soir pour lui demander si j'étais bien à la salle de gym". Elle affirme également que ce dernier devait la filmer pour prouver aux producteurs qu'elle était bien en train de s'entraîner!

"Un jour je suis allée vers la table des snacks pour prendre quelques abricots secs et un producteur obèse m'a dit: "j'espère que vous ne comptez pas manger ça". Je lui ai répondu: "vous savez quoi je vais en manger 20, rentrer chez moi et manger tout ce qui se trouve dans le mini-bar et tout vomir".

Si la comédienne ne précise pas de quel film il s'agit, il est fort probable que cet épisode d'une rare goujaterie se soit déroulé pendant le tournage en 2009 du film Disney "Prince of Persia" dans lequel la comédienne incarnait un des rôles principaux aux côtés de Jake Gyllenhall.