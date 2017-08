Ces deux actrices de "Game of Thrones" ont pris un tic sur le tournage

GAME OF THRONES - Ces deux là s'entendent comme larrons en foire. Dans un teaser de l'émission Carpool Karaoke de James Corden, on apprend que les actrices Sophie Turner et Maisie Williams, respectivement Sansa et Arya Stark dans la série "Game of Thrones", ont inventé un jeu entre elles sur le tournage.

Elles se souviennent avoir pris l'habitude de parler comme Ned Stark, leur père dans la série, interprété par Sean Bean, un acteur originaire du nord de l'Angleterre. Dans le Yorkshire, les habitants possèdent un accent bien particulier, qu'on peut déceler si on regarde "Game of Thrones" en version originale.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, les jeunes femmes s'amusent à déclamer des phrases plus insolites les unes que les autres, sur un ton dramatique et en exagérant cet accent britannique. Elles passent ainsi de "Hakuna Matata" du Roi Lion, à "Baby Got Back" de Sir Mix-a-lot.