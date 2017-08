FRS célèbre son 20 millionième passager en lui offrant un chèque de 200.000 DH

TRANSPORT - Fin juin dernier, la compagnie de transport maritime FRS Maroc annonçait que son 20 millionième passager serait récompensé cet été d'un chèque d'un montant de 200.000 DH. Et c'est une heureuse gagnante qui a remporté la coquette somme, ce mercredi 23 août.

"Nous avons voyagé plusieurs fois via la compagnie FRS, mais je n’imaginais pas être la 20 millionième passagère", a déclaré Awatif Laguelil, la passagère célébrée hier par cette campagne qui récompense la fidélité des voyageurs de la compagnie. Franco-marocaine d’origine casablancaise et maman de deux enfants, Awatif Laguelil voyageait avec sa famille depuis Tanger Med vers Algésiras pour retourner en France.

C'est dans une ambiance festive, lors d'une remise de prix animée par le présentateur Samid Ghailane, que l'annonce a été faite hier à bord du Tanger Express, unique navire Ropax avec drapeau marocain.

"FRS est fier de clôturer la campagne 20 Millions d’Histoires, lancée en ce début d’été, en guise de remerciement aux passagers qui lui font confiance depuis 17 ans", indique dans un communiqué la compagnie qui a commencé à opérer au Détroit de Gibraltar en 2000.

FRS avait lancé au début de l'été une campagne sur les réseaux sociaux intitulée "20 Millions d'histoires", avec pour objectif la mise en lumière des histoires des passagers passés par les navires de la compagnie. "Toute personne qui a choisi notre compagnie maritime a une histoire, une motivation différente qui l'a fait voyager. Nous avons donc réalisé cette campagne avec de vrais clients qui nous ont raconté leurs histoires", déclarait en juin Marcial Picó, directeur marketing de FRS.

Leader dans le Détroit du Gibraltar pour le transport des passagers, des véhicules et de marchandises, FRS est la seule compagnie maritime qui opère sur toutes les lignes du Détroit et engage plus de 800 employés, détaille un communiqué émis hier à l'occasion de la remise du chèque récompensant son 20 millionième passager. "Grâce à ses 6 navires, FRS transporte plus de 1,5 millions de passagers et plus de 300.000 de véhicules par an", conclut le communiqué, non sans préciser que FRS a par ailleurs transporté plus de 80.000 unités de cargo durant l’année passée.