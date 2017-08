IMMOBILIER - Après avoir dépensé 1,8 million de dollars pour acheter une maison à la Barbade à son père, Rihanna a décidé qu'il était bien temps de s'offrir un petit nid douillet près de Los Angeles, en Californie.

Quand il s'agit d'acheter une nouvelle maison, Riri n'est vraiment pas pingre. L'interprète de "Work" a déboursé la modique somme de 6,8 millions de dollars pour sa nouvelle maison à West Hollywood, une ville réputée pour être la résidence de nombreuses stars, rapporte le site E! News.

La chanteuse pourra sans aucun problème y recevoir ses amis puisque la propriété dispose de six chambres, neuf salles de bain ainsi que d'un énorme salon, dans lequel on peut déjà imaginer les grandes soirées qui y auront lieu.

Et surprise ! Les photos dévoilent que la star dispose d'un tapis berbère marocain "Beni Ouarain". Devenu l'une des pièces incontournables du design minimaliste et ethnique, le fameux tapis trône dans la pièce à vivre et se marie parfaitement avec l'ambiance à la fois chic et décontractée de la pièce. Après une apparition en caftan dans les rues de New York, et plusieurs séjours dans le royaume, Rihanna montre une nouvelle fois sont intérêt pour la culture marocaine et orientale.

Étendue sur plus de 650 mètres carrés, la nouvelle maison de Rihanna possède également un cinéma, une salle de sport, une salle de billard, une piscine, un gros jardin, et une vue somptueuse sur Los Angeles. On vous laisse la découvrir.