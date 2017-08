Coup d'envoi du championnat d'Algérie de la pizza au parc des Sablettes

Coup d'envoi ce matin de la 1ère édition du championnat d'Algérie de la Pizza organisée du 23 au 26 août, au parc des Sablettes (Alger).

Le lancement de l’événement a eu lieu en présence du wali de la wilaya d'Alger, Abdelkader Zoukh et du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri. Cette manifestation est organisée par l'Office des parcs des sports et loisirs (OPLA) en collaboration avec la société "Napoli 1820" et a pour but de "promouvoir la ville d'Alger en "capitale internationale" et de renforcer son statut de ville méditerranéenne ouverte à toutes les cultures".

La manifestation est l'occasion pour les jeunes participants d'améliorer leurs connaissances en matière de préparation de la pizza et de représenter l'Algérie au championnat du monde de la pizza qui se tiendra en 2018 en Italie, a indiqué M. Zoukh.

La manifestation, ouverte au public, regroupera plus de 350 participants issus des différentes wilayas du pays au niveau du restaurant Barberousse à la promenade des Sablettes.

Les participants à cette manifestation organisée en collaboration avec l'association napolitaine de pizza bénéficieront d'une formation sur la méthode de préparation de la véritable pâte à pizza napolitaine, encadrés par des chefs napolitains.

Les cinq premiers profiteront d'une semaine de formation dans un restaurant de luxe en Italie, en plus de leur qualification au championnat du monde de la Pizza.

Des espaces et des stands sont également aménagés dans le cadre de cet événement pour permettre aux visiteurs d'apprécier la véritable pizza italienne et de déguster les différentes saveurs de ce plat international.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.