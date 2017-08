Cette application fige le téléphone des enfants jusqu'à ce qu'ils répondent à leurs parents

Cette appli fige le téléphone des enfants jusqu'à ce qu'ils répondent à leurs parents | AntonioGuillem via Getty Images

TÉLÉPHONE- Marre d'être ignoré par vos enfants? Bloquez son téléphone! Un père de famille britannique, excédé de voir son fils ignorer ses textos et ses appels, a décidé de créer une application mobile pour régler son problème. Lorsque son fils ne lui répond pas, l'écran de son téléphone se bloque et une sonnerie se lance jusqu'à ce qu'il le fasse. Efficace.

ReplyASAP est née d'une expérience personnelle: Nick Herbert, le créateur, explique sur son site que lorsque son fils Ben a commencé l'enseignement secondaire, il a également commencé à ignorer ses messages et ses appels, soit volontairement, soit par inattention. Alors il a eu l'idée de créer cette application sur Androïde qui, lorsque l'on ne répond pas à certains numéros (comme ceux de ses parent), l'écran se bloque et une sonnerie retentit jusqu'à ce que l'on réponde. Et ce, même si le téléphone est en mode silencieux. Un message est ensuite délivré à l'envoyeur pour annoncer que le message a été lu.

Mais cette "contrainte" est à double-sens: "mon fils a également la possibilité de m'envoyer ces messages, de sorte qu'il y a une compréhension mutuelle de l'utilisation de ReplyASAP. Il faut qu'elle soit utilisée uniquement pour des choses importantes et non pas parce qu'il a besoin de nouvelles piles pour sa console Xbox", explique le concepteur.

Et ce dernier a déjà de nouvelles idées pour améliorer son "bébé": "En parlant à mes amis, ils ont tous trouvé d'autres utilisations pour 'faire évoluer' l'application, car la plupart d'entre eux gardent leurs téléphones en silencieux le plus souvent. Leurs suggestions vont de 'changer votre commande lorsque votre ami achète des boissons au bar', à 'trouver votre téléphone lorsque vous l'avez perdu à la maison', ou encore de travailler sur des situations où vous devez réunir rapidement des collègues de travail". Vous n'aurez plus aucune excuse pour avoir la paix.