Appel de la Présidence: Le FCE et l'UGTA répondent "favorablement"

Les partenaires sociaux et économiques, réunis jeudi 24 août avec le Premier ministre Ahmed Ouyahia pour préparer la réunion de la Tripartite, ont affirmé répondre "favorablement" à l'appel de la Présidence du 20 août "à la solidarité et à la mobilisation" entre le gouvernement et les partenaires pour préserver "la souveraineté économique" de l'Algérie.

Dans une déclaration reprenant plusieurs éléments de langage du message de la Présidence à l'occasion du 20 août, les signataires du pacte économique et social, à savoir le FCE et l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) ont qualifié la rencontre avec le gouvernement jeudi de "fortement fructueuse" et permettant aux différentes parties de "réaffirmer leur engagement" pour relever les défis économiques et sociaux "contenus dans le programme du chef de l'Etat".

Trois ans après la crise des cours de pétrole, les signataires du pacte estiment toujours que "nous devons rester maîtres de notre destin" et amorcer "une nouvelle dynamique de redressement de notre modèle économique".

"En dépit de la délicatesse du contexte, aussi bien sur le plan interne qu'externe, notre pays dispose de tous les atouts qui lui permettent d'envisager son avenir économique en toute sérénité", ont affirmé les signataires.

La réunion d'aujourd'hui fait suite à une rencontre similaire tenue le 30 juillet dernier, entre l'ex-Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, le chef du FCE Ali Haddad et le patron de l'UGTA Abdelmadjid Sidi Said. En pleine "crise" entre l'ancien chef de l'exécutif et l'homme d'affaires, la rencontre a été interprétée comme un signe d'apaisement. Deux semaines après, Ahmed Ouyahia a remplacé Abdelmadjid Tebboune.

La déclaration suite à la réunion d'aujourd'hui s'est terminée ainsi: "Les signataires du pacte national expriment leur immense estime, leur attachement indéfectible et leur fidélité totale à Votre Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République."

