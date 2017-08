Tapis berbère: 4 variantes pour redonner du peps à sa déco

DESIGN - Contemporains, design et authentiques, les tapis berbères sont des alliés de choix pour apporter un cachet élégant et harmonieux à nos intérieurs. Avec ses couleurs neutres ou éclatantes, ses lignes typiques et ses imperfections qui racontent l'histoire des femmes qui ont tissé de leurs mains ces oeuvres d'art, le tapis berbère est un Must en matière de design. Beni Ouarain, Azilal, Boucherouite ou Kilim, focus sur ces joyaux de l'artisanat marocain qui font la renommée du royaume.

Le Beni Ouarain

Objet déco incontournable qui a fait rêver les plus grands, de Matisse à Mondrian en passant par Le Corbusier, ou plus récemment Rihanna, le tapis Beni Ouarain a encore de belles années devant lui. Ce célèbre tapis marocain en haute laine, qui tire sont nom des Beni Ouarain, une confédération de dix-sept tribus berbères de la région du moyen Atlas, se marie avec toutes les ambiances. Traditionnellement tissé et noué à la main par des femmes berbères, il est reconnaissable à ses fines lignes géométriques, noires, grises ou marron formant des losanges, des lignes ou encore des triangles sur fond blanc. À la fois ethnique, minimaliste et graphique, le tapis Beni Ouarain est le chouchou des professionnels de la déco.

Le tapis Bouchérouite

Composé de différents tissus recyclés, tissés un à un à la main par des femmes berbères, le tapis Bouchérouite autrefois considéré comme le "tapis du pauvre" est le reflet indéniable de la créativité des femmes marocaines qui y dessinent des motifs hauts en couleurs. Signifiant littéralement "tapis de chiffon", le bouchérouite a tout bon: il est ethnique, pétillant, tribal et résolument écolo.

Le tapis Azilal

Une ambiance #vintage & un #Azilal #bohème

Moins connu que le Beni Ouarain ou le Boucherouite, le tapis Azilal provient, comme son nom l’indique, de la région d’Azilal, dans les montagnes du Haut Atlas marocain. Autrefois réservé aux femmes, Il conjugue les couleurs vives des bouchérouites et les motifs graphiques des Béni Ouarain, ce qui lui confère un coté naïf presque enfantin qu'on adore. Confectionné avec une laine rase, il est idéal pour humaniser une déco trop froide et donner un coup d'éclat à une ambiance nordique.

Le Tapis Kilim ou Hanbel

Beautiful boujaad rug

En lin, en jute ou en laine, tissé à plat à la main, ce tapis typique de la région de Rabat, que l'on retrouve aussi dans la région de Marrakech et au Moyen-Atlas, au style bohème et aux teintes chaleureuses séduit les amateurs de déco du monde entier. Le tapis Kilim se marie aux intérieurs les plus traditionnels comme les plus contemporains et donne une atmosphère chaleureuse. Aujourd'hui disponible dans une version plus moderne appelée "Neo-Kilim", le tapis s'offre une seconde jeunesse et s'habille de noir, de beige et ou de gris pour plus de sobriété.