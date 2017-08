Plus de 34.000 commerçants mobilisés pour assurer la permanence durant l'Aïd El Adha

Le ministère du Commerce a mobilisé plus de 34.000 commerçants pour assurer la permanence et l'approvisionnement régulier des citoyens en produits et services durant l'Aïd El Adha, selon un communiqué du ministère.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du programme de permanence, établi annuellement et pour chaque occasion, visant à assurer l'approvisionnement aux citoyens en produits et services à consommation de masse .

La permanence de l'Aid El Adha concernera 34.576 commerçants, dont 4.985 activant dans la boulangerie, 20.763 dans lÆalimentation générale, fruits et légumes et 8.436 dans des activités diverses.

En outre, la même source a précisé que le nombre des unités de production concernées par cette permanence atteint 392 unités , dont 143 laiteries, 211 minoteries et 38 unités de production d'eau minérale. Pour le suivi de la mise en £uvre de ce programme de permanences de l'Aïd El Adha, 2.093 agents de contrôle seront affectés, ajoute le communiqué. Pour rappel, ce programme a été établi conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.

