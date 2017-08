GOURMANDISE - Voici une nouvelle qui va enchanter les becs sucrés et les amateurs de saveurs créatives. La célèbre maison de pâtisserie française, Pierre Hermé prend ses quartiers dans l'un des lieux les plus mythiques de la ville ocre, La Mamounia à Marrakech, dès le 1er novembre prochain.

Surnommé le "Picasso of Pastry" par Vogue pour sa vision du goût innovante et moderne, Pierre Hermé inaugurera sa première boutique au Maroc et en Afrique, derrière les remparts de l'un des établissements les plus prestigieux du royaume: La Mamounia. Réputé pour ses macarons aux saveurs créatives et audacieuses qui se dégustent dans les lieux les plus luxueux du monde, de Paris à Tokyo en passant par Dubaï, le Français y présentera des pâtisseries exclusivement créées pour l'hôtel ainsi que des classiques de la pâtisserie marocaine revisités.

Ce virtuose de la pâtisserie, élu "meilleur pâtissier du monde" en 2016 par l’Académie des World’s 50 Best Restaurants, sera également en charge de la pâtisserie de La Mamounia et proposera ainsi toutes ses nouvelles créations et ses nouveaux desserts aux restaurants du Palace.

Ce sont donc deux grands noms qui s'unissent, sous un même toit, pour éveiller nos papilles et nous faire partager le goût de l'excellence.