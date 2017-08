Martin Scorsese produira un film sur les origines du Joker

CINÉMA - C'est l'un des super-vilains les plus cultes de la BD américaine, et il sera bel et bien de retour. Warner Bros et DC Comics seraient en préparation d'un film entièrement consacré aux origines du Joker, dont le producteur sera nul autre que Martin Scorsese, a dévoilé mardi le site Deadline.

Todd Philipps ("Very Bad Trip") et Scott Silver ("8 miles") seront en charge de la direction de ce long-métrage dédié à l'ennemi juré du chevalier noir. Avec son rire diabolique, le Joker a fait partie de deux productions de l'univers de Batman, mais le site américain assure que ce film sera totalement indépendant des autres.

[OFFICIEL] - Un film #TheJoker est en préparation sans Jared Leto ! pic.twitter.com/LttikZsxj6 — Pulp Movies (@Pulpmovies) 23 août 2017

Le Joker a été interprété par différents acteurs comme Jack Nicholson, Heath Ledger, et plus récemment Jared Leto dans "Suicide Squad". Malheureusement pour ses fans, ce dernier ne sera pas celui qui incarnera le vilain dans le nouveau film, puisque l'histoire évoquera les débuts du célèbre super-vilain dans les années 80, les producteurs auraient donc besoin d'un Joker plus jeune.

On ignore pour l'instant si le scénario sera inspiré par un comic book en particulier. Mais difficile de ne pas penser au mythique "The Killing Joke", scénarisé par Alan Moore (The Watchmen, V pour Vendetta, From Hell...).