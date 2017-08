Deux Marocains lancent KhfifDrif, pour apprendre à cuisiner vite fait, bien fait

CUISINE - Vous avez certainement déjà vu passer sur votre fil Facebook des petits tutoriels pour apprendre à faire un poulet mariné, un fondant au chocolat ou une tarte aux framboises. Il faut dire que les vidéos de recettes rapides sur Internet ont la cote.

Au Maroc, l'entrepreneur Hamza Aboulfeth, 31 ans, et le chef cuisinier Hicham Najiz, 47 ans, ont ainsi surfé sur la vague des tutos-recettes et viennent de lancer une page Facebook, KhfifDrif (que l'on pourrait traduire par l'expression "rapido-presto") sur laquelle ils comptent poster chaque semaine une dizaine de vidéos de 30 secondes environ.

"L'idée était de créer une boîte de production de contenus de cuisine, des petits 'how to' ('comment faire'), des recettes, des articles, etc.", explique au HuffPost Maroc Hamza Aboulfeth, web entrepreneur, également directeur de FOD.ma (Food On Demand). En plus de la page Facebook, le projet se décline sur Twitter, Instagram, et un site web est en cours de construction.

Des recettes pour tous les goûts

Créé un peu sur le même modèle que la page américaine Tasty, qui cartonne sur Facebook et a été déclinée dans plusieurs pays, KhfifDrif veut "donner l'amour de la cuisine et surtout simplifier les choses au maximum", explique l'entrepreneur. "Nous avons une autre approche que Tasty, plutôt locale", précise-t-il.

Les recettes proposées, salées ou sucrées, mêleront ainsi cuisine du monde et cuisine régionale marocaine, pour satisfaire tous les goûts des internautes. "On va faire aussi des vidéos techniques, comment préparer des ingrédients, etc.".

Les internautes visés ne sont pas forcément ceux qui ne savent pas cuisiner. Il s'agit également d'apprendre à diversifier ses plats. "Nous nous adressons aux mamans et aux papas, parce qu'on en a marre des tajines au bout d'un moment!", s'amuse Hamza Aboulfeth. Mais aux jeunes, aussi. "C'est tellement simple à préparer. Le but, c'est d'aller dans la gastronomie tout en simplifiant au maximum les choses: une poêle, un feu et une spatule", indique-t-il.

Making-of du tournage d'un tuto-recette

"On se fait plus d'argent à parler de cuisine qu'à en préparer"

Si les deux amis originaires de Marrakech sont des passionnés de cuisine, ils ont aussi vu dans ce projet une manière de se faire un peu d'argent. "Comme dit notre chef, de nos jours, on se fait plus d'argent à parler de cuisine qu'à en préparer", explique Hamza Aboulfeth. "Nous avons apporté un financement personnel mais on a fait sponsoriser les premiers épisodes par FOD.ma", souligne-t-il.

L'expérience en web entrepreneuriat de l'un, et les 30 ans de cuisine de l'autre (Hicham Najiz a notamment travaillé dans plusieurs restaurants de luxe à Marrakech) a déjà séduit "un grand groupe d'électroménager". "On va donc probablement faire des vidéos pour eux et des placement de produits", avance Hamza Aboulfeth.

Une application sera aussi lancée, sur laquelle l'utilisateur pourra renseigner les ingrédients dont il dispose chez lui, et KhfifDrif lui listera l'ensemble des plats qu'il pourra cuisiner à l'aide de vidéos explicatives.

En attendant, quelques recettes sont déjà disponibles sur la page Facebook, comme le poulet aux champignons avec poivre vert, rouge et jaune qui est "juste top", selon les dires de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, ce sera "clafoutis et gratin de fruit à la frangipane". Bon appétit!